С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен

15:28, 17 марта 2017, ПАИ

С 18 марта в связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда в Псковской области вводится запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лед Псковского, Чудского и Теплого озер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Максим Жаворонков.

Меры предосторожности вводятся в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.

Контроль за соблюдением порядка будут вести Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, региональное управление МЧС России и муниципалитеты.

Руководителям организаций и предприятий Псковской области рекомендовано не выделять автотранспорт для организованного выезда рыбаков-любителей на водные бассейны региона.