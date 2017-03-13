20 лет исполнилось отделению Центра соцобслуживания Великих Лук, «не дающему скучать пенсионерам и инвалидам»

17:07, 17 марта 2017, ПАИ

Исполнилось 20 лет со дня создания на базе Центра социального обслуживания города Великие Луки» отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«В наше нелегкое время, когда пожилые граждане очень сильно ограничены в средствах, практически не имеют доступа к объектам культуры и искусства, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов для многих людей является единственным местом, где они могут проявить свои творческие способности, реализовать себя в самодеятельном искусстве, рукоделии, провести интересно свое свободное время, посетить концерт, выставку, пообщаться со своими ровесниками и гостями отделения», - отметили в отделении.

Здесь оказываются такие услуги как обеспечение одноразовым горячим питанием, оказание доврачебной медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, социально-трудовая реабилитация, консультативная помощь, организация культурно-массовых мероприятий.

В кабинете доврачебной помощи имеются различные средства реабилитации, которые используются для укрепления иммунитета и профилактики обострения хронических заболеваний у отдыхающих.

Кроме того, вниманию клиентов отделения представлены различные подписные издания, научно-популярная литература. В кружке «Рукодельница» каждый может научиться кроить и шить несложные изделия.

За время работы в отделении установились различные традиции: «круглый стол» в дни знакомств, конкурс-игра «Алло, мы еще и таланты!», вечера воспоминаний «Загляните в семейный альбом», «По волнам моей памяти» (о путешествиях по городам и странам), краеведческие часы «Улицы нашего города».

Также отделение не остается в стороне и от общегородских мероприятий, посещения премьер в драмтеатре, выставочных залов, экскурсий.

«Скучать не даем на протяжении всей смены. Помогаем радоваться сегодняшнему дню, не жить воспоминаниями о прошлом, перестать беспокоиться о будущем, получать удовольствие от каждого прожитого часа», - сообщили в отделении.