Юрий Поляков станет гостем IV Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове

17:10, 17 марта 2017, ПАИ

18 апреля в 17:00 в рамках книжного форума «Русский запад» в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с русским писателем, общественным деятелем и журналистом Юрием Поляковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Юрий Поляков - член Союза писателей с 1981 года. Почетный профессор МГОУ. Автор повестей «ЧП районного масштаба» (1981,1985) и «Сто дней до приказа» (1980, 1987), которые вышли миллионными тиражами в журнале «Юность». «Поляков первым заговорил о перерождении, обюрокрачивании комсомола, шире – власти, и неуставных отношениях - «дедовщине» в армии. Дерзость, психологизм и свежий язык этих повестей сразу поставили Полякова в ряд самых известный советских писателей. С. В. Михалков даже назвал своего молодого собрата по перу «последним советским классиком», - рассказали в библиотеке. Также Юрий Поляков написал повести «Работа над ошибками» (1986) и «Апофегей» (1989), «Парижская любовь Кости Гуманкова» (1991), памфлет «Демгородок» (1993), роман-эпиграмму «Козленок в молоке» (1995), семейный роман «Замыслил я побег...» (1999). В 2001-2004 годах он опубликовал цикл «Плотские повести», вышли в свет роман «Грибной царь» (2004), ироническая эпопея «Гипсовый трубач» (2009-2012), «Любовь в эпоху перемен» (2015).

Почти вся проза Полякова экранизирована, сняты 15 полнометражных и телевизионных фильмов, в том числе «Работа над ошибками» (1987), «ЧП районного масштаба» (1988), «Сто дней до приказа» (1989), «Левая грудь Афродиты» (1999), «Игра на вылет» (2000), «Замыслил я побег...» (2003), «Козленок в молоке»(2004), «Парижская любовь Кости Гуманкова» (2006), «Небо падших» (2012), «Грибной царь» (2013). Ю. Поляков является соавтором сценария известного фильма С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1997).

Также Юрий Поляков – современный драматург, его пьесы с успехом идут в Москве, театрах страны от Владикавказа до Владивостока, в СНГ и дальнем зарубежье.

Произведения Юрия Полякова переведены на многие языки стран ближнего и дальнего зарубежья, включены в школьные и вузовские курсы современной российской литературы. За сорок лет работы в литературе писатель выпустил около 150 книг (включая переиздания), вышли в свет также «Избранные сочинения» в 2-х томах (1994), «Собрание сочинений» в 3-х томах, (1997), «Собрание сочинений» в 4-х томах (2001), «Собрание сочинений» в 5-ти томах (2004). В настоящее время осуществляется издание 10-томного собрания сочинения. Выпущен первый том.

Свою публицистику автор объединил в книги «От империи лжи - к республике вранья» (1997), «Порнократия» (2000), «Россия в откате» (2008), «Лезгинка на Лобном месте» (2013), «Левиафан и Либерафан» (2015). Многие статьи Юрия Полякова на протяжении трех десятилетий века публикуются в «Литературной газете», с которой он сотрудничает с 1979 года.

Юрий Поляков - активный общественный деятель, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Общественной палаты, член попечительского совета Патриаршей литературной премии, член президиума Общества русской словесности.

Он удостоен многих литературных и общественных наград, является лауреатом премий Ленинского комсомола, Правительства РФ и Москвы в области литературы и искусства, обладателем Большой Золотой Бунинской медали. Кавалер орденов «Дружб», «Почета», «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

На абонементе Псковской областной научной библиотеки можно познакомиться со всеми известными произведениями автора.

Напомним, что XIV Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове на базе областной научной библиотеки 18-20 апреля. С проектом программы форума можно познакомиться здесь.