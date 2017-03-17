Псковская библиотека представляет выставку «1917-й. Русская революция в лицах»

17:59, 17 марта 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека представляет выставку «1917-й. Русская революция в лицах». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на виртуальной выставке представлены материалы о первых лицах Февральской революции 1917 года в литературе и хронология событий с 9 (22) января по 9 (22) марта 1917 года.

«История – политизированная наука. История крушения Российской империи в 1917 году – одна из труднейших исследовательских проблем, так как сложность восстановления достоверной картины февраля – марта революционного года упирается в идеологические установки историков, политологов, социологов. Всех, кто норовит смотреть на прошлое с монархических, либеральных, марксистско-ленинских или иных убеждений. Достигнут ли консенсуса в оценке Февральской революции и роли отдельных политиков в ней ученые? Время покажет», - отмечают составители выставки.