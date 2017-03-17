0
20:20
В Пскове определён «Ученик года-2017»
18:24
Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера
18:14
В честь годовщины присоединения Крыма во всех регионах запланированы митинги-концерты
17:38
20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей
16:35
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
15:38
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
15:28
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
Еще новости
Общество

Псковская библиотека представляет выставку «1917-й. Русская революция в лицах»

Псковская областная библиотека представляет выставку «1917-й. Русская революция в лицах». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, на виртуальной выставке представлены материалы о первых лицах Февральской революции 1917 года в литературе и хронология событий с 9 (22) января по 9 (22) марта 1917 года.

«История – политизированная наука. История крушения Российской империи в 1917 году – одна из труднейших исследовательских проблем, так как сложность восстановления достоверной картины февраля – марта революционного года упирается в идеологические установки историков, политологов, социологов. Всех, кто норовит смотреть на прошлое с монархических, либеральных, марксистско-ленинских или иных убеждений. Достигнут ли консенсуса в оценке Февральской революции и роли отдельных политиков в ней ученые? Время покажет», - отмечают составители выставки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове определён «Ученик года-2017»
17 марта 2017
В Пскове определён «Ученик года-2017»
Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера
17 марта 2017
Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера
В честь годовщины присоединения Крыма во всех регионах запланированы митинги-концерты
17 марта 2017
В честь годовщины присоединения Крыма во всех регионах запланированы митинги-концерты 1
20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей
17 марта 2017
20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей 1
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
17 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» 1
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
17 марта 2017
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
17 марта 2017
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
17 марта 2017
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ» 2

Идет загрузка...