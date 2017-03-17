В Великих Луках скончался Почетный гражданин города и заслуженный врач Владимир Иванов

15:53, 17 марта 2017, ПАИ

17 марта на 89-м году жизни скончался Почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения Владимир Иванов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, прощание с ним состоится 19 марта в 12:00 в Казанской церкви. Похороны пройдут на кладбище Боровицы.

«Ушёл из жизни талантливый, отзывчивый, добрый и порядочный человек, - отозвались о нем в администрации Великих Лук. - Его исключительная работоспособность и ответственность, стремление внести личный вклад в развитие лучших традиций отечественного здравоохранения и отношение к людям всегда вызывали глубокое уважение. Не считаясь со временем, он всегда был готов оказать помощь в любой ситуации, пользовался заслуженным уважением и любовью пациентов, коллег и жителей города. Прожитая им жизнь является примером патриотизма, верности долгу и честного служения своей стране и родному городу».

Городская дума и администрация Великих Лук выразили соболезнования родным и близким Владимира Иванова, а также всем, кто его знал.

Владимир Тимофеевич Иванов начал свою деятельность в системе здравоохранения города Великие Луки после окончания Витебского медицинского института, в 1958 году, он занял должность заведующего хирургическим отделением.

С 1967 года по 1974 год Владимир Иванов являлся главным врачом объединенной больницы и совмещал административную работу с работой оперирующего хирурга. До 1998 года он был заведующим общехирургическим отделением Великолукской городской больницы. Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал вести консультативную работу в отделении экстренной помощи, проводил занятия с молодыми специалистами.

За свои трудовые достижения награжден орденом «Трудового Красного Знамени», решением городской Думы № 97 от 26 августа 1999 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Великие Луки».