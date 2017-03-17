0
16:35
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
15:38
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
15:28
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
14:48
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
13:48
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
13:08
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:29
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Псковских школьников призвали не проверять глубину канав и не ходить по лужам

16 марта инспектор Центра ГИМС МЧС России по Псковской области рассказал учащимся начальных классов 24-й школы города Пскова о правилах безопасности на водных объектах в весенний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе занятия школьникам показали тематический фильм «Азбука безопасности», который в доступной и наглядной форме проинформировал, как вести себя в случае наводнения, какие сигналы бедствия нужно подавать, что нельзя проверять глубину сточных канав и ходить по глубоким лужам, ведь вода может скрывать под собой открытый канализационный люк или просто глубокую яму. На занятии с инспектором ГИМС школьники узнали, как действовать в ситуации, если сам оказался в воде и если требуется помощь другому человеку. Также ребята узнали, что при попадании в холодную воду судорогой может свести конечности или наступить переохлаждение организма.

В заключение школьникам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Подобные занятия проходят во всех школах города, их тематика зависит от периода: осенью школьники узнают о том, какой лёд прочен, а какой таит в себе опасность, в начале весны – как опасен лед в период его активного таяния, а с наступлением тепла ребят знакомят с правилами безопасного поведения на открытой воде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
17 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» 1
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
17 марта 2017
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
17 марта 2017
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
17 марта 2017
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ» 2
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
17 марта 2017
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2017
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
17 марта 2017
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО) 3
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»
17 марта 2017
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...