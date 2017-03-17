Псковских школьников призвали не проверять глубину канав и не ходить по лужам

16:32, 17 марта 2017, ПАИ

16 марта инспектор Центра ГИМС МЧС России по Псковской области рассказал учащимся начальных классов 24-й школы города Пскова о правилах безопасности на водных объектах в весенний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе занятия школьникам показали тематический фильм «Азбука безопасности», который в доступной и наглядной форме проинформировал, как вести себя в случае наводнения, какие сигналы бедствия нужно подавать, что нельзя проверять глубину сточных канав и ходить по глубоким лужам, ведь вода может скрывать под собой открытый канализационный люк или просто глубокую яму. На занятии с инспектором ГИМС школьники узнали, как действовать в ситуации, если сам оказался в воде и если требуется помощь другому человеку. Также ребята узнали, что при попадании в холодную воду судорогой может свести конечности или наступить переохлаждение организма.

В заключение школьникам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Подобные занятия проходят во всех школах города, их тематика зависит от периода: осенью школьники узнают о том, какой лёд прочен, а какой таит в себе опасность, в начале весны – как опасен лед в период его активного таяния, а с наступлением тепла ребят знакомят с правилами безопасного поведения на открытой воде.