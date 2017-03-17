Качество капитального ремонта крыш проверили в Новосокольниках

17:21, 17 марта 2017, ПАИ

В четверг, 16 марта, в Новосокольниках представители районной администрации, Регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области, подрядных и управляющих организаций проверили качество отремонтированных крыш. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Были проверены крыши по следующим адресам: Партизанская, дом 9, Партизанская, дом 22а, Партизанская, дом 22в. Дома 1951, 1963 и 1965 годов постройки были отремонтированы на общую сумму 3,5 млн рублей.

Дома были включены в Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год. Ремонты осуществлялись подрядной организацией ООО «Созидатель».

При приемке работ были выполнены практические испытания герметичности кровельного покрытия и системы организованного водостока, а также её производительности при помощи пожарного расчета путем пролива поверхности кровли водой.

В ходе проверки было отмечено хорошее качество выполнения работ. «Как только начинаются дожди – бывают жалобы на протечки. Старый жилой фонд требует ремонта. Эти дома — пример того, что есть подрядчики, готовые делать качественно», – отметил глава Новосокольнического района Николай Наумов.