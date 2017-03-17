Отборочные этапы фестиваля «Студенческая весна» пройдут в Пскове 21 и 22 марта

17:28, 17 марта 2017, ПАИ

21 марта в 17:00 и 22 марта в 18:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств (улица Набат, 5) состоятся городские отборочные этапы фестиваля «Студенческая весна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль организует комитет по физкультуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова совместно со Студенческим правительством города. Зрители увидят более 60 номеров творческой самодеятельности студентов: вокал, хореография, художественное чтение, оригинальный жанр, театр мод и авторские произведения.

Оценивать участников фестиваля будут Заслуженная артистка РФ Светлана Коломеец, член Союза театральных деятелей РФ Людмила Масленникова, обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, действующий постановщик и учащаяся Академии Русского Балета имени Вагановой Валерия Поликарпова и другие.

30 марта в 17:00 состоится гала-концерт фестиваля «СПОнтанная Весна» для студентов средних специальных учебных заведений. 5 апреля в 18:00 пройдёт гала-концерт фестиваля, на котором зрители смогут увидеть лучшие номера фестиваля и узнать, кто получит право побороться за шанс посетить юбилейную Российскую студенческую весну в Туле в мае.

Подробности - на официальном сайте фестиваля и в группе «ВКонтакте».

«Псковская студенческая весна» является частью «Российской студенческой весны» – единственной в России программы поддержки и развития студенческого творчества, состоящая из сотен вузовских, более 70 региональных и 11 межрегиональных фестивалей, в которых участвуют более миллиона начинающих певцов, танцоров, театралов и артистов. Конкурс помогает заявить о себе и выйти на профессиональную сцену талантам из глубинки, помогает обогатить вузовскую жизнь соревновательным творчеством и развить свое исполнительское мастерство каждому студенту. В Пскове городской фестиваль проводится в 16 раз.