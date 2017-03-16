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В Псковской области завершились межмуниципальные соревнования фестиваля ГТО

В Псковской области завершились межмуниципальные соревнования зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Фото с csppskov.ru

В каждой зоне соревнований участвовали сборные команды районов. Занявшие 1 и 2 место будут состязаться в финале, который пройдет в поселке Пушкинские Горы 4-5 апреля.

В ходе соревнований в Печорах 17 марта лучшими стали представители Печорского и Псковского района. Ранее в Новосокольниках отличились жители Куньинского и Великолукского районов, в Опочке - спортсмены Пушкиногорского и Пустошкинского районов, в Порхове — Порховского и Дновского районов.

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