В Псковской области стартовала Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

16:17, 17 марта 2017, ПАИ

На территории Псковской области стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это ежегодное мероприятие традиционно проводится совместно с органами исполнительной власти, местного самоуправления и специалистами сферы профилактики наркомании.

Цель акции – привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Псковичи смогут также получить консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

УМВД России по Псковской области обращается к гражданам с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

«Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации - обращайтесь по круглосуточному телефону «доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России», - отметили в пресс-службе Управления.

Телефон «доверия»: (8112) 59-22-33. Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49. Кроме того, сообщение можно отправить по адресу: 60.мвд.рф/request­_main, на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.