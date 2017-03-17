0
16:35
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
15:38
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
15:28
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
14:48
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
13:48
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
13:08
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:29
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

В Псковской области стартовала Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

На территории Псковской области стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это ежегодное мероприятие традиционно проводится совместно с органами исполнительной власти, местного самоуправления и специалистами сферы профилактики наркомании.

Цель акции – привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Псковичи смогут также получить консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

УМВД России по Псковской области обращается к гражданам с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить  родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

«Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации - обращайтесь по круглосуточному телефону «доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России», - отметили в пресс-службе Управления.

Телефон «доверия»: (8112) 59-22-33. Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49. Кроме того, сообщение можно отправить по адресу: 60.мвд.рф/request­_main, на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
17 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» 1
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
17 марта 2017
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
17 марта 2017
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
17 марта 2017
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ» 2
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
17 марта 2017
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2017
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
17 марта 2017
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО) 3
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»
17 марта 2017
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...