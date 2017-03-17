В Пушкинских Горах открылся детский литературный конкурс «Мой Пушкин»

17:50, 17 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 17 марта, в Пушкинских Горах состоялось открытие областного детского литературного конкурса «Мой Пушкин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Дома детства и юношества «Радуга».

Конкурс проводит Дом детства и юношества «Радуга» в целях приобщения молодого поколения к творчеству А. С. Пушкина, выявления и поддержки талантливых детей, повышения квалификации педагогических кадров Псковской области.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 100 участников из 15 районов области: Псковский район, Стругокрасненский, Островский, Новоржевский, Себежский, Дновский, Красногородский, Пушкиногорский, Плюсский, Опочецкий, Невельский, Локнянский, Бежаницкий, а также из городов Псков и Великие Луки.

На конкурсе работает жюри в составе директора ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» В. Семёнова, хранителя усадьбы Петровское, кандидата филологических наук Л. Козмина, почётного работника общего образования РФ, заслуженного работника культуры РФ, драматурга, поэта, художника И. Панченко, заведующей художественным сектором областного дома «Радуга», преподавателя вокала К. Тимощук.

Помимо самого конкурса участников ждет насыщенная программа: посещение концерта Олега Погудина и квест по произведениям А. С. Пушкина «Весенняя сказка».