20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей

17:38, 17 марта 2017, ПАИ

20 марта сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут с 9:30 до 12:30 на 282-м километре шоссе Санкт-Петербург – Невель и с 18:00 до 18:45 в Пскове.

Цель мероприятий: пресечение нарушений в области грузовых и пассажирских перевозок; выявление граждан, не уплативших наложенные административные штрафы в установленный законом срок.