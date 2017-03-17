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Общество

20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей

20 марта сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД  оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут с 9:30 до 12:30 на 282-м километре шоссе Санкт-Петербург – Невель и с 18:00 до 18:45 в Пскове.

Цель мероприятий: пресечение нарушений в области грузовых и пассажирских перевозок; выявление граждан, не уплативших наложенные административные штрафы в установленный законом срок.

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