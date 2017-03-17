С 8 апреля по 17 апреля в Псковской области будет организована весенняя охота

17:54, 17 марта 2017, ПАИ

Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь на территории Псковской области будет организована с 8 апреля по 17 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Псковской области можно в комитете, который расположен по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, флигель, 1 этаж, кабинет № 5 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обед - с 13:00-14:00); а также по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения (180001, город Псков, улица Некрасова, 23, флигель), по электронной почте lic-k1@obladmin.pskov.ru (при этом заявление, представленное в форме электронных документов, подписывается электронной подписью) или через многофункциональные центры Псковской области (http://mfc.pskov.ru/web/guest/about) .

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территорию общедоступных охотничьих угодий гражданин в соответствии с Порядком подачи заявок и заявлений, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, представляет заявление. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; вид охоты, который предполагается осуществлять; сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве; предполагаемые сроки охоты; места охоты; дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер. Заявление подписывается заявителем.

За выдачу одного разрешения взымается государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира в размере 650 рублей.

В соответствии с Правилами охоты в период весенней охоты запрещается охота:

- на вальдшнепа на утренней тяге;

- с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;

- на гуся на реках, озерах и водохранилищах, а также на расстоянии менее 200 метров от уреза воды Чудско-Псковского водоема и рек Западная Двина, Ловать, Полисть, Шелонь, Великая;

- на пернатую дичь, в период весенней охоты, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак (островные и континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели) для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

- на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты;

- на рябчиков, лысуху, камышницу в период весенней охоты;

- применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;

- применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

Запрещено использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.

Кроме того на территории Псковской области охота на гусей разрешается только из укрытий с использованием профилей, чучел, подсадных гусей, манков (за исключением электронных устройств); охота на селезней уток весной разрешается только из укрытий с использованием подсадных уток, чучел, манков (за исключением электронных устройств).