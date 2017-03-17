Великолукская прокуратура выявила в пансионате «Маево» нарушения в сфере профилактики экстремизма
Великолукская транспортная прокуратура выявила в пансионате «Маево» (дирекции социальной сферы – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») нарушения в сфере профилактики экстремизма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Установлено, что в библиотеке пансионата отсутствуют полные сведения о печатных изданиях, сайтах экстремистской направленности, включенные в Федеральный список экстремистских материалов. В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла директору пансионата «Маево» представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений находится на контроле.