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Общество

Жителей Себежского района предупредили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности

17 марта отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции провели профилактический рейд в Себеже, а также деревнях Затурье и Новоселье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда провели подворовый обход жилых домов, в том числе посетили два домовладения с проживанием многодетных семей и два дома одиноких престарелых граждан, в области пожарной безопасности проинструктировали 13 человек.

Профилактическая работа проводилась по темам «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления»; «Детская шалость и недопущение неосторожного обращения с огнём»; «Соблюдение правил пожарной безопасности в весеннее-летний пожароопасный период 2017 года».

До граждан довели информацию по уборке территорий от горючего мусора и о запрете выжигания сухой растительности, проинформировали жителей об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Также была доведена информация о пожарах на территории Себежского района и последствиях от них.

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