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Культура

Ощутить на себе частицу неуёмной души Пушкина пожелал директор «Михайловского» участникам конференции «Музей и дети»

Ощутить в себе частицу неуёмной души Пушкина, успехов и важных открытий пожелал участникам Всероссийской конференции «Музей и дети» директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, открывая пленарное заседание этого форума, посвящённого 95-й годовщине создания заповедника.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в работе конференции принимают участие школьники и их наставники из Москвы и Новомосковска Тульской области, Республики Татарстан и Республики Калмыкии. Псковскую область представляют учащиеся псковского Многопрофильного правового лицея № 8. Организаторы мероприятия – Государственный музей-заповедник «Михайловское»,  Псковский государственный университет, АНО «Пушкинский образовательный центр».

В программе конференции, которая рассчитана на три дня, – пленарное заседание, экскурсии по всем мемориальным музеям-усадьбам, встреча с Борисом Козминым – художником и с 1974-го по 2007 год хранителем музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское», а также посещение новой выставки «Лоскутная живопись» и концерта народного артиста России Олега Погудина и других мероприятий.

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