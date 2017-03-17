В честь годовщины присоединения Крыма во всех регионах запланированы митинги-концерты

18:14, 17 марта 2017, ПАИ

Практически во всех регионах в честь годовщины присоединения Крыма 18 марта запланированы митинги-концерты, сообщает газета «Коммерсантъ».

В Самаре пройдет акция «Россия — Крым: вместе навсегда!», в рамках которой студенческие хореографические коллективы поборются за главный приз — поездку в Крым. А кульминацией праздника станет танцевальный флешмоб — массовое исполнение Севастопольского вальса. Аналогичное мероприятие пройдет в Ярославле, где запланирована акция «Севастопольский вальс в Ярославле» — танцевальный марафон и мастер-классы для желающих научиться танцевать. Также пройдет выставка ретроавтомобилей. А на главной улице Твери будут транслировать патриотические фильмы, рассказывающие о роли тверичан в обороне Севастополя во время Крымской войны.

Напомним, 18 марта в Пскове состоятся праздничные гуляния «Мы вместе!» в честь воссоединения Крыма с Россией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На территории Детского парка в этот день будут организованы две концертные площадки. Они начнут работу в 12:00. Здесь запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии». С 11:00 будет организована выездная торговля с точками питания. На улице Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

В Великих Луках пройдет большой праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В 12:00 на площади Ленина начнется выступление лучших творческих коллективов города, в том числе духового оркестра, детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов, исполнителей-солистов. Также для жителей и гостей Великих Лук организуют шоу мажореток, интерактивные игры и конкурсы.

Кроме того, в этот день на площади пройдут спортивные соревнования, будет работать праздничная торговля.

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.