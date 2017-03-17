Минобрнауки предлагает переводить родивших студенток на бюджет
Министерство образования и науки предлагает переводить женщин, родивших в период получения платного образования, на бюджетную основу. Соответствующий проект поправок опубликован на сайте regulation.gov.ru, передает Газета.ру.
«Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Документ министерства опубликован для общественного обсуждения, которое планируется завершить к 1 апреля.