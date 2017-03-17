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Общество

Руководство отдела Росгвардии по Псковской области встретилось с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В преддверии Дня войск национальной гвардии России, начальник отдела Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов встретился с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

На встрече, которая прошла на базе ОМОН, обсуждены вопросы пенсионного, социального и медицинского обеспечения, а также затронуты другие актуальные темы.

Полковник полиции Игорь Иванов отметил, что руководство отдела Росгвардии всегда готово оказать родственникам погибших сотрудников всестороннюю помощь и поддержку.

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