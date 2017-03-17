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Общество

Псковский филиал академии ФСИН России и УФСИН России по Псковской области провели торжественное собрание ко Дню работника уголовно-исполнительной системы

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное собрание, посвященное 138-й годовщине со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие ветераны уголовно-исполнительной системы, руководство и сотрудники образовательной организации и Управления федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области, представители законодательной и исполнительной властей области и города, силовых структур региона и духовенства.

Открывая торжественное собрание, начальник Псковского филиала академии Юрий Панин и начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь поблагодарили ветеранов за вклад в развитие пенитенциарной системы и воспитании молодежи, которая придет на смену сегодняшним сотрудникам, ответственно несущим службу, с полной самоотдачей выполняющим свой служебный долг.

Сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко, руководитель управления по вопросам противодействия коррупции аппарата администрации Псковской области Павел Тельнов, начальник главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и другие официальные лица, которые в своих выступлениях отметили важность труда сотрудников УИС и большой вклад профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии в подготовке достойной смены и надежного кадрового пополнения.

Ряд сотрудников получили ведомственные награды – медали «За отличие в службе», почетные грамоты Федеральной службы исполнения наказаний.

За добросовестное исполнение обязанностей, успехи, достигнутые в службе и организации учебного процесса, лучшие работники были награждены почетными грамотами областного собрания депутатов и городской думы, администраций области и города Пскова, главного управления МЧС России по Псковской области и Академии ФСИН России.

Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием творческих коллективов города Пскова, образовательной организации и УФСИН России по Псковской области.

 

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