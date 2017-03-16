Новак: Газифицировать Россию на 100% экономически неэффективно

20:06, 17 марта 2017, ПАИ

Россия никогда не будет газифицирована на 100%. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает РИА Новости.

«Поверьте 100% не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно просто экономически», — сказал Новак на заседании Общественного совета Минэнерго РФ.

Министр добавил, что в отдельных регионах страны выгоднее использовать сжиженный природный газ или уголь.

По данным Минэнерго, в прошлом году уровень газификации России вырос на 1% и составил 67,2%, по сравнению с 2015 годом.

На заседании Новак также рассказал о прогнозах ведомства, согласно которым в 2017 году добыча газа может вырасти до 648,3 млрд кубометров, а к 2019 году — до 656 млрд кубометров, передает «Интерфакс». В 2016 году добыча газа составила 640 млрд кубометров, добавил глава Минэнерго.