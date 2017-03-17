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Общество

Госдума одобрила в I чтении законопроект о блокировке «зеркальных» сайтов

Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданскому процессуальному кодексу. Одобренный законопроект вводит понятие «производный сайт в сети интернет» и определяет порядок ограничения доступа к таким ресурсам, пишет Коммерсант.

Как указывается в пояснительной записке, основной задачей законопроекта должна стать борьба с «пиратством». В случае принятия закона поисковым системам будет необходимо удалять ссылки на ресурсы, «на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав», а также запрещенные судом к распространению сведения.

Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента 21 февраля. Прежде он был одобрен комиссией по законопроектной деятельности. В правительстве предполагали, что полномочия по признанию какого-либо интернет-ресурса копией пиратского может получить Минкомсвязь.

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