Военкоматы на Украине переименуют в центры социальной поддержки

20:39, 17 марта 2017, ПАИ

Военные комиссариаты на Украине будут переименованы в центры комплектования и социальной поддержки. Об этом в пятницу, 17 марта, в интервью агентству «Укринформ» рассказал начальник мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Бойко.

«Составляющая социальной поддержки будет значительно увеличена (...). Деятельность военкоматов будет максимально открытой для общества. Человек не должен бояться приходить в военкомат, он должен быть уверен, что там он получит помощь и поддержку», — заявил он.

Тремя днями ранее министр обороны Украины Степан Полторак призвал военных пенсионеров по возможности вернуться на службу. Полторак подчеркнул, что армии нужны опыт и знания таких офицеров, добавив, что в настоящее время в зоне боевых действий в Донбассе несут службу около 40 тысяч военнослужащих, и «все они — добровольцы».

В январе сообщалось, что в ВСУ будут призывать выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их участвовать в АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны — прим. ред.).

В августе 2016-го стало известно, что жителей Киева агитируют служить в ВСУ и войсках НАТО, размещая объявления на квитанциях за коммунальные платежи. К такому методу привлечения в ряды вооруженных сил украинские военные прибегли из-за того, что поток желающих служить в армии снизился.