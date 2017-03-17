Члены Общественного совета при УМВД России по Пскову призвали уделить особое внимание профилактике мошенничества

20:47, 17 марта 2017, ПАИ

Заседание Общественного совета при УМВД России по городу Пскову состоялось под председательством Виктора Саханенка. Как сообщили Псковскому агентству информации в Общественном совете, в заседании принял участие начальник штаба УМВД России по городу Пскову подполковник внутренней службы Денис Емец, а также сотрудники отделения по делам несовершеннолетних – Ирина Зорина и Елена Петрова.

Денис Емец проинформировал собравшихся о складывающейся на территории областного центра криминогенной ситуации. При этом он особо отметил наметившуюся тенденцию роста подростковой преступности и преступлений, связанных с мошенничеством. О состоянии подростковой преступности в 2016 году и за истекший период текущего года рассказала майор полиции Ирина Зорина.

Участниками заседания в ходе обсуждения были внесены конкретные предложения по совершенствованию профилактической работы в молодежной среде, а также по повышению правовой грамотности граждан и предупреждению мошеннических действий в сфере обращения с банковскими картами.