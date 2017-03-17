Члены Общественного совета при УМВД России по Пскову призвали уделить особое внимание профилактике мошенничества
Заседание Общественного совета при УМВД России по городу Пскову состоялось под председательством Виктора Саханенка. Как сообщили Псковскому агентству информации в Общественном совете, в заседании принял участие начальник штаба УМВД России по городу Пскову подполковник внутренней службы Денис Емец, а также сотрудники отделения по делам несовершеннолетних – Ирина Зорина и Елена Петрова.
Денис Емец проинформировал собравшихся о складывающейся на территории областного центра криминогенной ситуации. При этом он особо отметил наметившуюся тенденцию роста подростковой преступности и преступлений, связанных с мошенничеством. О состоянии подростковой преступности в 2016 году и за истекший период текущего года рассказала майор полиции Ирина Зорина.
Участниками заседания в ходе обсуждения были внесены конкретные предложения по совершенствованию профилактической работы в молодежной среде, а также по повышению правовой грамотности граждан и предупреждению мошеннических действий в сфере обращения с банковскими картами.