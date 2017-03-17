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Общество

Банк России рассказал о дистанционном мошенничестве с картами

Мошенники начали использовать новый способ хищения данных карт из банкоматов — беспроводной. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, сообщает Rambler News Service.

«Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась, беспроводная», — сказал он.

Представитель Банка России уточнил, что устройство злоумышленники устанавливают неподалеку от банкомата. «На банкомат ничего не вешается, это принципиальная новизна. Банкомат защищается по-разному. Ставят датчики движения, вскрытия. И когда эта штука работает дистанционно, эти датчики бесполезны. Точнее, они для такого вида атак бесполезны», — рассказал Сычев.

Ранее Центробанк сообщил, что получил от Интерпола сведения о массовой краже данных российских банковских карт в Румынии и Болгарии.

По данным аналитического центра Zecurion, в 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135-140 тысяч случаев.

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