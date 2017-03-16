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Страна и мир

Продажи Lada в Европе выросли на 44 процента

Продажи марки Lada в Европе выросли на 43,6 процента по итогам февраля. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на  аналитическое агентство «Автостат», изучившего данные ACEA (Союза Европейских производителей автомобилей).

Всего было продано 346 автомобилей. Отмечается, что российский бренд на европейском рынке опережает некоторые другие марки, например, Chevrolet. Американская марка завершила месяц с результатом 140 реализованных машин, что соответствует падению более чем на 60 процентов.

Как рассказали Ленте.ру в пресс-службе Волжского автозавода, по итогам 2016 года компания поставила на экспорт около 20 тысяч автомобилей. Задача на 2017-й — увеличение этого объема минимум на 50 процентов, с фокусом на страны СНГ и другие потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых европейских странах.

21 февраля стало известно о том, что в Германии начались продажи флагманской модели Волжского автозавода — Lada Vesta. Стоимость российского седана в минимальной комплектации составляет 12,49 тысячи евро. Машина с автоматической коробкой передач обойдется в 13,25 тысячи евро.

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