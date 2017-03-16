В Печорском районе на автодороге Псков-Рига произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей

21:17, 17 марта 2017, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МСЧ России по региону.

Сообщение о ДТП в Новоизборской волости, на 24 км автодороги Псков-Рига с участием легкового и грузового автомобилей поступило в 19:22. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.