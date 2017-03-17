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Общество

В Арканзасе подросток нашёл алмаз в 7,44 карата

Во время посещения парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас подросток нашел драгоценный камень весом 7,44 карата. Об этом сообщает KATV.

14-летний Калел Лэнгфорд (Kalel Langford) прибыл в парк вместе с родителями из города Сентертон 11 марта, чтобы попробовать найти алмаз. Посетители «Алмазного кратера» получают право забрать минерал с собой вне зависимости от его стоимости. Спустя 30 минут поисков мальчик сделал первую находку. После того как камень отнесли в местный исследовательский центр, сотрудники подтвердили, что американец обнаружил седьмой самый крупный алмаз в истории парка.

По словам представителя парка Уэймона Кокса (Waymon Cox), алмаз, который нашел Лэнгфорд, коричневого цвета и по размеру напоминает фасолину. Подросток планирует оставить его себе в качестве сувенира. Мальчик назвал самоцвет «Алмаз Супермена» (Superman's Diamond).

«Алмаз Супермена» стал самым крупным камнем, который находили в парке с июня 2015 года и самым большим коричневого цвета за последние 40 лет.

Ранее в марте стало известно, что христианский пастор Эммануэль Момох (Emmanuel Momoh) обнаружил в Сьерра-Леоне неограненный алмаз весом 709 карат.

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