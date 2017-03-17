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Общество

Российские мультфильмы оказались успешнее отечественных игровых картин

Российские мультфильмы оказались коммерчески успешнее отечественных игровых картин. Как передает ТАСС, об этом заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

«Если доля всего российского кино по прошлому году, а она рекордная, 18,4% билетов, то доля российской коммерческой анимации в анимационном блоке в последние два года стабильно превышает 20%», – сказал Малышев в ходе деловой программы Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

По его словам, за последние три года было профинансировано 27 анимационных лент на общую сумму около 2 млрд руб.

Большая часть еще находится в работе, и, как отметил Малышев, только 10 вышедших в прокат картин собрали уже 2,8 млрд руб., то есть перекрыли весь объем поддержки.

«И если говорить про количество зрителей, почти треть всех зрителей прошлого года, которые выбрали русские картины, – это зрители анимации», – сообщил он.

 

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