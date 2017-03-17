Банкам разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa

21:51, 17 марта 2017, ПАИ

Платежная система Visa разрешила российским банкам-владельцам банкоматов (эквайерам) взимать комиссию с клиентов за снятие наличных. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех банкиров.

Размер межбанковской комиссии (кредитная организация платит комиссию системе — прим. ред.) устанавливают сами платежные системы: у MasterСard — 0,5 процента от суммы транзакции, у Visa — 0,45 процента плюс три рубля, у российского «Мира» — 0,45 процента. Чаще всего банки делают снятие наличных в своих банкоматах бесплатным для клиентов и выплачивают комиссию из собственных средств.

Предполагается, что новая практика позволит установить единые правила игры. Клиент всегда будет знать тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался.

Гендиректор Visa в России Екатерина Петелина передала, что система периодически пересматривает тарифную политику для соответствия изменениям рынка. Новые правила позволяют сохранить межбанковскую комиссию 0,45 процента плюс три рубля либо снизить ее до 0,25 процента, добавив комиссию с клиента.

MasterСard поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорят два осведомленных банкира.

Снятие наличных остается для россиян главным способом использования карт. В 2016 году они сняли в банкоматах 25,9 триллиона рублей. При этом, по данным ЦБ, 80 процентов от общего числа безналичных транзакций приходится на оплату товаров и услуг с помощью карт.