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Общество

Госдума уточнила оплату взносов на капремонт

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий оплату взносов на капремонт, передает «Росбалт».

Законопроектом разрешается, в частности собственникам нежилых помещений уплачивать взносы раз в год или ежемесячно равными долями в течение календарного года.

Также предусмотрен запрет на смену способа формирования фонда капитального ремонта в пользу регионального оператора в случае наличия непогашенного займа и (или) кредита, погашение которого осуществляется за счет средств специального счета.

Как отметили в думском комитете по ЖКХ, это позволит исключить риски регионального оператора, связанные с невыполнением собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по возврату займа и кредита, взятых на момент формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.

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