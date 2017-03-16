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Политика

Секретная служба США сообщила о краже ноутбука с данными по нацбезопасности

Секретная служба США сообщила о краже ноутбука одного из агентов в Нью-Йорке. На компьютере были чертежи Trump Tower, детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного почтового сервера и другая информация, касающаяся национальной безопасности страны, передает Reuters.

По данным телеканала ABC, информация на компьютере зашифрована, и власти могут в любой момент удаленно стереть все с жесткого диска. Кроме того, в спецслужбе заверили, что ее сотрудникам запрещено хранить засекреченные сведения на своих ноутбуках.

The New York Daily News сообщает, что вместе с ноутбуком злоумышленники украли монеты и сумку с символикой Секретной службы. Позднее все это удалось обнаружить. По информации CBS News, на компьютере также содержалась информация о папе Римском Франциске.

В данный момент власти ведут поиски украденного ноутбука. Полиция надеется оперативно определить личность подозреваемого в краже при помощи записей видеонаблюдения.

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