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Экономика

В Нижнем Новгороде стартовало производство новой Skoda Octavia

Производство новой Skoda Octavia стартовало в России на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу чешской марки.

Среди особенностей модели — новый экспрессивный дизайн передней части, улучшенная отделка традиционно просторного салона, усовершенствованные ходовые характеристики, дополнительные вспомогательные системы для водителя, информационно-развлекательные системы нового поколения, экономичные и мощные двигатели, а также ряд новых решений в духе Simply Clever.

Для модели доступна линейка из трех бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Впервые в России к заказу доступна Skoda Octavia в кузове лифтбек с системой полного привода 4х4. Полноприводная версия оснащается двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.

Все автомобили Skoda Octavia оборудуются системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Заказы на новую Octavia принимаются в России с января 2017 года. Стартовая стоимость модели составляет 940 тыс. руб. Первые автомобили появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля.

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