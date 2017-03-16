Ангела Меркель и Дональд Трамп обсудили конфликт на Украине и отношения с Россией

22:55, 17 марта 2017, ПАИ

Президент США Дональд Трамп провел первую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне. В ходе переговоров политики обсудили ситуацию на Украине и отношения с Россией.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи Ангела Меркель заявила, что реализация минских соглашений позволит улучшить отношения с Москвой. «Я рада, что американская администрация и лично президент занимаются все больше минским процессом. Нам нужно решить этот вопрос, с одной стороны, для безопасной и суверенной Украины, но и для возможности для улучшения отношений с Россией, когда проблемы будут устранены»,— цитирует канцлера Германии «РИА Новости».

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Вашингтон высоко ценит лидерство Германии и Франции в процессе урегулирования конфликта на Украине. По словам американского президента, США выступают за мирное решение. При этом Трамп вновь подтвердил приверженность США блоку НАТО, призвав союзников платить «справедливую цену» за усиление безопасности.

13 марта глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил нынешнюю линию разграничения в Донбассе государственной границей. Хотя это решение противоречит и тексту минских соглашений, и прежним заявлениям самого Захарченко, в Москве его называют «логичным», полагая, что таким образом республики достраивают «государственные атрибуты и институты».