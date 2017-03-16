0
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

В Печорском районе поймали «бизнесменов» из Азии, намеревавшихся незаконно пересечь границу

16 марта сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трех иностранных граждан, намеревавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Выявили нарушителей в районе деревни Фролкино Печорского района. Пограничный наряд, скрытно несущий службу по охране границы, заметил трех неизвестных, двигающихся по лесу в сторону границы. В считанные минуты были задержаны двое мужчин и женщина азиатской внешности. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные иностранцы являются гражданами одной из стран Юго-Восточной Азии, которые получили российские визы, якобы, для решения деловых вопросов и занятия бизнесом в России. В начале года «бизнесмены» прибыли в международный аэропорт «Шереметьево», однако, конечной целью молодых людей был поиск лучших условий жизни в странах Евросоюза. Злоумышленники признались, что имели твердое намерение скрытно пересечь границу.

В настоящее время данные лица задержаны для проведения проверочных мероприятий и установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне. За совершенное деяние задержанные иностранцы понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 2
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами

Идет загрузка...