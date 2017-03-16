В Печорском районе поймали «бизнесменов» из Азии, намеревавшихся незаконно пересечь границу

09:50, 18 марта 2017, ПАИ

16 марта сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трех иностранных граждан, намеревавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Выявили нарушителей в районе деревни Фролкино Печорского района. Пограничный наряд, скрытно несущий службу по охране границы, заметил трех неизвестных, двигающихся по лесу в сторону границы. В считанные минуты были задержаны двое мужчин и женщина азиатской внешности. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные иностранцы являются гражданами одной из стран Юго-Восточной Азии, которые получили российские визы, якобы, для решения деловых вопросов и занятия бизнесом в России. В начале года «бизнесмены» прибыли в международный аэропорт «Шереметьево», однако, конечной целью молодых людей был поиск лучших условий жизни в странах Евросоюза. Злоумышленники признались, что имели твердое намерение скрытно пересечь границу.

В настоящее время данные лица задержаны для проведения проверочных мероприятий и установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне. За совершенное деяние задержанные иностранцы понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.