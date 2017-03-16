В Печорском районе поймали «бизнесменов» из Азии, намеревавшихся незаконно пересечь границу
16 марта сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трех иностранных граждан, намеревавшихся незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.
Выявили нарушителей в районе деревни Фролкино Печорского района. Пограничный наряд, скрытно несущий службу по охране границы, заметил трех неизвестных, двигающихся по лесу в сторону границы. В считанные минуты были задержаны двое мужчин и женщина азиатской внешности. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные иностранцы являются гражданами одной из стран Юго-Восточной Азии, которые получили российские визы, якобы, для решения деловых вопросов и занятия бизнесом в России. В начале года «бизнесмены» прибыли в международный аэропорт «Шереметьево», однако, конечной целью молодых людей был поиск лучших условий жизни в странах Евросоюза. Злоумышленники признались, что имели твердое намерение скрытно пересечь границу.
В настоящее время данные лица задержаны для проведения проверочных мероприятий и установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне. За совершенное деяние задержанные иностранцы понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.