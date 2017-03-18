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Общество

Вступил в силу закон об ужесточении наказаний для недобросовестных дорожников

18 марта вступила в силу закон, ужесточающий наказание для дорожников, которые нарушают технологии ремонта и игнорируют предписания ГИБДД устранить ямы. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Изменения внесены в статью 12.34 КоАП РФ, устанавливающую санкции за «несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог». Например, речь идет о таких случаях, когда перед местом ремонта не выставлены ограждения, конусы и предупреждающие знаки. Максимальный штраф для должностных лиц увеличили с 3 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200-300 тыс. вместо безальтернативных 300 тыс. рублей.

Кроме того, если действия дорожников привели к причинению вреда здоровью потерпевшего, максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тыс. рублей, для юридических — 500 тыс.

Также поправки внесли в статью 19.5 КоАП, которая предусматривает наказание за невыполнение законного предписания органа власти и должностного лица. Так, если инспектор ГИБДД выпишет предписание залатать яму, но дорожник его проигнорирует, должностное лицо могут оштрафовать на 100 тысяч рублей, юридическое – на 300 тысяч (вместо 2 и 20 тысяч соответственно). 

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