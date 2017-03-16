В пятницу псковские полицейские установили личности 15 преступников

11:05, 18 марта 2017, ПАИ

17 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 43 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 16 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 23 преступления, в том числе 11 краж чужого имущества.

Также полицейские установили 15 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 4 из них ранее судимы, 14 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе произошли 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и выявили 597 нарушений Правил дорожного движения.