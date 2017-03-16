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Сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая порезала молодого человека на Стахановской

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал женщину, подозреваемую в причинении ножевого ранения молодому человеку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Стахановской совершено преступление. В кратчайшие сроки экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу, где обнаружил молодого человека с проникающим ножевым ранением. На место преступления вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала потерпевшего.

В ходе опроса очевидцев были установлены приметы подозреваемой, на ее розыск ориентировали силы Росгвардии и полиции. В результате поисковых мероприятий подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии на улице Я. Фабрициуса,  для дальнейшего разбирательства её доставили в отдел полиции.

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