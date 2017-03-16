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В Великих Луках будут судить мужчину, который в противогазе попытался вскрыть банкомат

В Великих Луках будут судить мужчину, который в противогазе попытался вскрыть банкомат и похитить денежные средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием  установлено, что  28 октября 2016 года 27-летний мужчина зашел в помещение финансового учреждения на улице Ставского и отключил находившийся там банкомат от электросети, после чего вышел. Он же 29 октября в офисе данного учреждения, надев в целях маскировки противогаз, безуспешно пытался вскрыть банкомат. А утром 31 октября злоумышленник вновь предпринял попытку кражи денег, но, не достигнув своей цели, скрылся.

Через несколько недель обвиняемый путем взлома замков входной двери проник в кабинет бухгалтерии одного из предприятий Великих Лук на Октябрьском проспекте, откуда похитил более 25 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали этого гражданина.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено для рассмотрения  в городской суд.

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