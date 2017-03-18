Весовой контроль транспортных средств проводят в Великолукском районе

10:48, 18 марта 2017, ПАИ

С 16 марта специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» проводят работу по выявлению фактов несанкционированных перевозок грузов транспортными средствами с превышением установленных весовых параметров в Великолукском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, перечень дорог, подлежащих весовому контролю, формируется с учетом обращений граждан.

В ходе работы на автомобильных дорогах Мартьяново - Поречье - Урицкое и Великие Луки – Невель выявили транспортные средства с превышением установленных весовых параметров, подготовлены соответствующие материалы для привлечения к административной ответственности.