Порховским школьникам рассказали о роли леса в жизни человека

14:55, 18 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» совместно с председателем Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей Виктором Лукиным, сотрудниками ГКУ «Порховское лесничество» и руководителем школьного лесничества «Березка» Юлией Дмитриевой провели в Порхове тематический урок на тему соблюдения мер пожарной безопасности в лесах. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, мероприятие проводилось на базе школы № 3, в нем приняли участие 108 учеников шести классов, а также представители администрации и преподаватели школы.

Присутствующим рассказали о роли леса в жизни человека, о требованиях пожарной безопасности, об обязанностях граждан в пожароопасный период и ответственности за их нарушение. Также собравшиеся узнали о причинах и последствиях лесных пожаров, системе борьбы с огненной стихией, о комплексе мер по тушению лесных пожаров, правилах поведения при попадании в зону лесного пожара и приближении огня к населенному пункту. В рамках информационной компании против поджогов сухой травы «Береги лес» собравшимся рассказали о недопустимости палов травяной растительности и их последствиях.

Среди школьников и педагогов распространили 20 наклеек, 20 карманных календарей, 88 памяток и 20 листовок.