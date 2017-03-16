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Политика

Игорь Дитрих принимает участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике

Депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих принимает участие в заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике, которое проходит 17-19 марта в Нарьян-Маре на базе Законодательного Собрания Ненецкого автономного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.   

Парламентарии из 11 субъектов РФ обсуждают практику регионов в реализации жилищных прав детей-сирот, а также совершенствование порядка прохождения медицинских осмотров и диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей, взятых под опеку.

Кроме того, представители законодательных Собраний Северо-Запада обсудили накопленный опыт и проблемы, возникающие при реализации Федерального Закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». По итогам дискуссии подготовили рекомендации Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. В частности, региональные парламентарии предлагают сформировать модельные подходы в сфере организации социального сопровождения и доработать форму индивидуальной программы предоставления социальных услуг для возможности обслуживания одновременно в нескольких формах.

Также в повестку заседания комитета включены проекты федеральных законов, разработанные депутатами из Архангельска. Законопроектом  «О внесении изменений в Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» предлагается установить запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в нестационарных торговых объектах, а также с использованием торговых автоматов.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в сфере оборота электронных систем доставки никотина и их компонентов» направлен на регулирование продажи, использования и рекламы электронных сигарет и кальянов.

Добавим, что в рамках заседания постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике депутаты ознакомятся с работой учреждений здравоохранения города Нарьян-Мара.

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