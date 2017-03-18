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Общество

Выставка макетов подводных лодок и водолазного оборудования откроется в Пскове 20 марта

20 марта в 15:30 в Пскове в мемориальном музее-квартире В. И. Ленина (улица Ленина, д. 3) состоится открытие выставки «Когда усталая подлодка из глубины идет домой…» из цикла «Во славу России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

На выставке будут представлены макеты подводных лодок, водолазное оборудование «тяжелого» водолаза, фрагмент коврика с подводной лодки «Курск», книги и документы ВМФ.

Стоимость посещения - бесплатно.

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