Выставка макетов подводных лодок и водолазного оборудования откроется в Пскове 20 марта

15:55, 18 марта 2017, ПАИ

20 марта в 15:30 в Пскове в мемориальном музее-квартире В. И. Ленина (улица Ленина, д. 3) состоится открытие выставки «Когда усталая подлодка из глубины идет домой…» из цикла «Во славу России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке будут представлены макеты подводных лодок, водолазное оборудование «тяжелого» водолаза, фрагмент коврика с подводной лодки «Курск», книги и документы ВМФ.

Стоимость посещения - бесплатно.