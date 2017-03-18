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Общество

26 марта в Пскове организуют программу «Весна красна, на чем пришла?...»

26 марта в 14:00 в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, 7) пройдет культурно-образовательная программа «Весна красна, на чем пришла?...» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Во время программы дети выучат весенние заклички, примут участие в весенних хороводах, играх, отгадают весенние загадки. Участникам программы расскажут об образе птицы в традиционной культуре Псковской области.

Стоимость учачстия составит 100 рублей для взрослых, 60 рублей - для школьников, 40 рублей - для дошкольников. 

Дополнительная информация по телефону: 66 18 29, pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.

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