23 марта псковичей приглашают познакомиться с рукоделием сето
Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района приглашает всех желающих 23 марта в 13:00 на мероприятие «Рукоделие сето». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», мастерицы поделятся особенностями вязания на спицах и крючке, плетения поясов и ткачества на стане у народа сето. Закончится мероприятие чаепитием с национальной выпечкой.
Вход на мероприятие - по музейным билетам.
Информация по телефону: 89113853461 (Малле Николаевна)