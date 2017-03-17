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Культура

23 марта псковичей приглашают познакомиться с рукоделием сето

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района приглашает всех желающих 23 марта в 13:00 на мероприятие «Рукоделие сето». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», мастерицы поделятся особенностями вязания на спицах и крючке, плетения поясов и ткачества на стане у народа сето. Закончится мероприятие чаепитием с национальной выпечкой.

Вход на мероприятие - по музейным билетам.

Информация по телефону: 89113853461 (Малле Николаевна)

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