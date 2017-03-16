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В Пскове на месте пожара в гараже по переулку Машиниста обнаружили тело неизвестного мужчины

В Пскове на месте пожара в гараже по переулку Машиниста, 1 обнаружили тело неизвестного мужчины. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.

Напомним, 18 марта в 2:42 в кооперативе индивидуальных гаражей №36 в гараже размером 2х4 метра выгорело помещение размером 1х2 метра по всей площади. В 3:13 был обнаружен погибший. 

Огнеборцам удалось спасти от огня 4 гаража.

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