В Пскове на месте пожара в гараже по переулку Машиниста обнаружили тело неизвестного мужчины

11:25, 18 марта 2017, ПАИ

В Пскове на месте пожара в гараже по переулку Машиниста, 1 обнаружили тело неизвестного мужчины. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.

Напомним, 18 марта в 2:42 в кооперативе индивидуальных гаражей №36 в гараже размером 2х4 метра выгорело помещение размером 1х2 метра по всей площади. В 3:13 был обнаружен погибший.

Огнеборцам удалось спасти от огня 4 гаража.