В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду

11:31, 18 марта 2017, ПАИ

17 марта в 18:40 на льду Чудского озера в районе деревни Островцы Гдовского района в 150 м от берега образовалась трещина шириной 5-6 м. Как стало известно Псковскому агентству информации, за трещиной находились 14 рыбаков, которые не могли добраться до берега.

Трещина тянулась вдоль берега. В 18:55 к месту происшествия выдвинулась резервная группа поисково-спасательного отряда города Гдова в составе четырёх человек на автомобиле, буксирующем КВП «Стрелец». В 19:05 поступила информация о том, что местные жители с помощью лодки организовали переправу рыбаков через трещину, к 19:30 они добрались до берега, в медицинской помощи не нуждались.

В 20:30 спасатели прибыли в Островцы, провели мониторинг ледового полотна. Людей и техники не обнаружили.