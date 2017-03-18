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В Пскове по улице Советской Армии горело производственное здание

17 марта в 16:43 в Пскове по улице Советской Армии, 60 произошёл пожар в производственном здании размером 40х20 метров. Как стало известно Псковскому агентству информации, неэксплуатируемое помещение размером 40х12  метров выгорело внутри по всей площади, сгорела кровля. Здание принадлежит ООО «Технология».

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в неэксплуатируемом помещении. Огнеборцы эвакуировали 2 газовых баллона по 50 литров и спасли помещение-склад.

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