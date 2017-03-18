Несуществующая организация предлагала псковичам прочистить вентиляцию в квартирах

12:34, 18 марта 2017, ПАИ

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области поступила информация по распространению в областном центре объявлений по проведению технических работ по прочистке систем общедомовых вентиляций в жилых помещениях многоквартирных домов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в объявлении, размещенном на многоквартирных домах, предлагалось собственнику лично в обязательном порядке согласовать удобное время по указанному телефону для проведения прочистки вентиляции в своих квартирах. Работы должна была проводить указанная в объявлении «Городская вентиляционная служба».

Как удалось выяснить сотрудникам УФАС в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», данная организация отсутствует. В одной из управляющих компаний, на территории которой и появились эти объявления, тоже о существовании такой организации не слышали. Более того, как оказалось, обязанность следить за прочисткой вентиляционных каналов лежит на самих управляющих компаниях. Данная техническая работа включена в перечень услуг и не требует дополнительной оплаты собственником жилого помещения, пояснили в УФАС.

Сотрудники управления неоднократно попытались связаться по указанному телефону с «Городской вентиляционной службой», но номеру постоянно срабатывал автоответчик. Задать необходимые вопросы или получить нужную информацию не представлялось возможным.

«Предложение по оказанию данного вида услуги является новым видом недобросовестной конкуренции, - отметила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. - В настоящее время ведется серьезная работа по проверке данных, указанных в объявлении, по выявлению лиц, причастных к размещению объявления. После установления признаков нарушения антимонопольного законодательства управлением будет возбуждено дело по недобросовестной конкуренции».

Ольга Милонаец добавила, что поведение «Вентиляционной службы» на рынке города Пскова – «это игра в кошки-мышки, где обстоятельством, гарантирующим безопасность, является отказ от игры». «Если вы чувствуете, что в каком-либо предложении существует возможность обмана, необходимо сразу отказываться от него», - заключила она.