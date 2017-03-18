Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье

18:00, 18 марта 2017, ПАИ

19 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +1 до +6.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.